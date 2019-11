Die britische Polizei geht nun davon aus, dass toten 31 Männern und acht Frauen vor zwei Wochen in einem Container-Lkw gefundenen Toten Vietnamesen waren. Der stellvertretende Polizeichef von Essex, Tim Smith, sagte am Freitag, man sei deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung. Ermittler hatten nach der Entdeckung der Leichen am 23. Oktober in Purfleet gesagt, es handele sich um Chinesen.

Smith sagte, es seien vermutlich Verwandte von einigen der Toten ausfindig gemacht worden. In Vietnam wurden nach einem Bericht des Fernsehsenders VTV im Zuge der Ermittlungen zwei Personen festgenommen. Die irische Polizei teilte die Festnahme eines jungen Mannes aus dem britischen Nordirland mit.

Der stellvertretende Chef der Polizei in der vietnamesischen Provinz Han Tinh sagte, die beiden Festgenommenen könnten direkt in Menschenschmuggel nach England verwickelt sein. Der in Irland festgenommene Nordire solle bis zu einem Gerichtstermin am 11. November in Haft bleiben, sagte ein Gerichtssprecher in Dublin. Die Polizei in Essex, die einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt hatte, hat ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.

Die Toten waren am 23. Oktober im Südosten Englands entdeckt worden. Der nordirische Fahrer des Lastwagens, in dessen Container die Leichen lagen, ist wegen Totschlags in 39 Fällen und Verschwörung zum Menschenschmuggel angeklagt.

Die britische Polizei forderte am Freitag zwei Brüder auf, sich zu stellen. Sie sollten über mögliche Verbindungen zu dem Fall befragt werden, sagte Daniel Stoten von der Polizei in Essex. Mit einem von ihnen habe man bereits telefoniert, die Ermittler wollten aber beide persönlich sprechen.

Eindeutig identifiziert sind die Leichen noch nicht, auch weil Schleuser ihren Kunden meistens die Pässe abnehmen und ihnen bei der Ankunft neue Dokumente geben, um ihre Identität zu verschleiern.