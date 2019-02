22. Februar 2019, 18:44 Uhr Schlagersänger Gus Backus gestorben

Mit Hits wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" schaffte der New Yorker den Durchbruch. Er wurde 81 Jahre alt.

Er gehörte zu den Großen der Schlagerszene: Mit Hits wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" oder "Der Mann im Mond" wurde der gebürtige New Yorker Gus Backus zum Star. Mit knapp 20 Jahren war er als Soldat nach Deutschland gekommen, hatte in Wiesbaden seine erste Frau kennengelernt, mit der er drei Kinder bekam. Als singender GI wurde er in den USA, Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Nachdem auch seine zweite Ehe mit einer Balletttänzerin gescheitert war, kehrte Backus in die USA zurück und schlug sich als Gelegenheitsarbeiter durch. Erst als seine dritte Frau starb kehrte er zu seiner Familie in Deutschland und zu seiner früheren Liebe zurück - sie heirateten erneut. Nun ist Backus in seiner Wahlheimat Germering bei München gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.