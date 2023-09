Nun geht auch in den letzten Bundesländern die Schule wieder los und damit das frühe Aufstehen. Eine Schlafmedizinerin erklärt, was man gegen die Folgen der Ferien tun kann - und warum Eltern ihre Kinder am Wochenende ausschlafen lassen sollten.

Interview von Ben Bukes

Vormittags im Bett, Frühstück zur Mittagszeit - für viele Kinder und vor allem Jugendliche war das in den vergangenen Wochen Alltag. Doch bald beginnt auch in Bayern und Baden-Württemberg wieder die Schule - und manche Eltern dürften sich fragen: Gilt Decke wegziehen in Deutschland eigentlich als Grundrechtsverletzung? Schlafmedizinerin Kneginja Richter, 57, ist Chefärztin an der Curamed Tagesklinik Nürnberg und Professorin an der TH Nürnberg. Hier erklärt sie, wie lange es dauert, bis sich der Rhythmus wieder umstellt - und wie man Kinder morgens am besten weckt.