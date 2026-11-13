Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Mississippi in New Orleans sind offenbar alle Passagiere in Sicherheit. „Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist“, sagte Bürgermeisterin Helena Moreno. 32 Passagiere würden derzeit in Krankenhäusern behandelt, allerdings habe niemand lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Ein Tanker mit dem Namen „Atlantic Asphalt“ war außer Kontrolle geraten und in das Flusskreuzfahrtschiff „American Heritage“ gekracht, wie Moreno sagte. Unmittelbar danach hätten Passagiere versucht, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Allerdings geriet es binnen kurzer Zeit in Schieflage und kippte schließlich ganz auf die Seite, weshalb mehrere Menschen ins Wasser gerieten.

Auf dem Flusskreuzfahrtschiff befanden sich zur Zeit des Vorfalls mehr als 130 Passagiere, wie der Sender CNN berichtete, der sich auf Angaben der Hafenbehörde bezog. Weil viele Passagiere höheren Alters waren, bestand zunächst die Sorge, dass einige von ihnen im Schiffsinneren gefangen waren und in Lebensgefahr schwebten.