Ein Öltanker und ein Frachtschiff sind auf der Nordsee vor der britischen Küste in East Yorkshire kollidiert, eines oder beide Schiffe gerieten in Brand. Medien berichteten von mehr als 30 Menschen, die an Land gebracht wurden – in welchem Zustand war unklar. Ob es Vermisste gibt, war ebenfalls unklar - genauso wie eventuelle Umweltschäden.

Der Zusammenstoß ereignete sich einige Kilometer vor der Küste Ostenglands in der Nähe der Stadt Kingston upon Hull. Beteiligt waren offenbar der Tanker Stena Immaculate, der unter US-Flagge fährt und nach Medienberichten die US-Armee mit Treibstoff beliefert, und das Containerschiff Solong, das unter portugiesischer Flagge fährt. Die BBC meldete unter Berufung auf die Betreiber der Stena Immaculate, das US-Logistikunternehmen Crowley, dass die 20 Crew-Mitglieder in Sicherheit seien. Das Schiff habe Kerosin an Bord gehabt, als die Solong es gerammt habe. Der Treibstoff für Flugzeuge sei ausgetreten, wie viel, war unklar. In einer Erklärung teilte das Unternehmen aus Florida mit: „Infolge der Kollision kam es zu einem Brand, und es wurde gemeldet, dass Treibstoff freigesetzt wurde. Die Besatzung der Stena Immaculate verließ das Schiff nach mehreren Explosionen an Bord. Alle Seeleute von Crowley sind in Sicherheit und wurden identifiziert.“

Ein Screenshot der BBC zeigt Rauch, der in der Nordsee aufsteigt. (Foto: Screenshot BBC)

Die britische Küstenwache teilte der BBC zufolge mit, „nach einer Meldung über einen Zusammenstoß zwischen einem Tanker und einem Frachtschiff“ einen Notfalleinsatz zu koordinieren. Der Alarm sei um kurz vor zehn Uhr (elf Uhr Mitteleuropäischer Zeit) ausgelöst worden. Der Geschäftsführer des Hafens von Grimsby East, Martyn Boyers, sprach von einem „massiven Feuerball“, der nach der Kollision zu sehen war. Auf der Webseite Vesselfinder, die Schiffsbewegungen weltweit zeigt, waren Rettungsboote sowie Rettungshubschrauber sowie mehrere umliegende Schiffe am Unglücksort zu sehen.

Auf einem Video, das der BBC geschickt wurde, war zu sehen, wie über einem oder zwei Schiffen dicke, schwarze Rauchwolken aufstiegen. Auch Flammen sind zu erkennen. Die Rettungsorganisation Royal National Lifeboat Institution erklärte, dass mehrere Menschen die Schiffe verlassen hätten. Wie und von welchen Schiffen, war unklar.