Von Marc Beise, Rom

Einen Monat ist es her, dass die stolze Segelyacht Bayesian in der Nähe der sizilianischen Regionalhauptstadt Palermo in Sichtweite der Küste im Sturm blitzartig gesunken ist. 15 Menschen wurden an jenem 19. August 2024 in den dramatischen Minuten kurz nach vier Uhr morgens gerettet, sieben starben – sechs der zehn Gäste an Bord und der Schiffskoch. Weil die Yacht so groß und luxuriös war, der Sturm kurz und heftig und die Passagiere in der Geschäftswelt prominent, ranken sich seitdem allerlei Gerüchte um dieses Unglück.