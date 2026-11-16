Das aufsehenerregende Schiffsunglück im Hafen der US-Metropole New Orleans geht ersten Untersuchungsergebnissen zufolge auf ein defektes Steuerruder des beteiligten Tankers zurück. Dieser Schluss ergab sich beim Auswerten des Fahrtenschreibers des Tankers.

Die Atlantic Asphalt rammte am Freitag auf dem Mississippi das Kreuzfahrt-Schaufelradschiff American Heritage mit 190 Menschen an Bord. Das in der Optik an einen Raddampfer angelehnte Flussschiff schlug durch die Wucht des Aufpralls Leck und kippte zur Seite. Binnen 22 Minuten versank er zur Hälfte im Wasser, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

Unfallermittler Bart Barnum von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB erklärte, noch sei unklar, weshalb sich das Steuerruder des Frachtschiffs plötzlich nicht mehr bewegen ließ. Infolge des Defekts sei der stromaufwärts fahrende Tanker ungewollt vom Kurs abgewichen und nach rechts aufs Hafenufer zugesteuert, wo die American Heritage an der Kaimauer lag.

Vom Moment des Steuerungsversagens bis zum Zusammenprall habe es nur etwa zwei Minuten gedauert, sagte Barnum. In dieser Zeit habe die Besatzung des Tankers Warnsignale über das Schiffshorn abgegeben und den Anker geworfen. Wohl auch deshalb konnten Passagiere und Crew an Bord der American Heritage rechtzeitig reagieren und eine Katastrophe verhindern. Letztlich landeten zwar mehr als 100 Menschen im Wasser und es gab Dutzende Verletzte, aber keine Toten. Vielfach war deshalb die Rede vom „Wunder auf dem Mississippi“.

Mitglieder der Schiffscrew des Flusskreuzfahrtschiffs wurden bereits von den Ermittlern der Verkehrssicherheitsbehörde vernommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. In den kommenden Tagen würden zudem weitere Gespräche mit der Besatzung des Tankers geführt, kündigte Barnum an. Ein vorläufiger Abschlussbericht soll binnen 30 Tagen vorliegen.