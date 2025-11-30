Bei Schüssen während eines Familientreffens in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet und zehn verletzt worden. Das teilte das Büro des Sheriffs des Verwaltungsbezirks San Joaquin mit. Der Täter soll weiterhin auf freiem Fuß sein, meldet der Sender CBS.

Kurz vor 18 Uhr Ortszeit wurden Polizeibeamte zu einem Schusswechsel in der Nähe der Lucile Avenue gerufen, etwa sechs Meilen nördlich des Zentrums von Stockton. Die Stadt liegt etwa 100 Kilometer östlich von San Francisco.

Der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, sprach in einem Facebook-Post von einem Schusswaffenangriff auf einem Kindergeburtstag. Eine Eisdiele sollte niemals ein Ort sein, an dem Familien um ihr Leben fürchten müssen, sagte er.

Polizeisprecherin Heather Brent bestätigte US-Medienberichten zufolge zunächst aber nur, dass sich der Vorfall bei einem Familientreffen in einem Festsaal ereignet habe. Demnach seien die Opfer Jugendliche und Erwachsene. Frühe Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Angriff gehandelt habe, sagte Brent den Berichten zufolge. Kaliforniens Gouverneur sei über den Vorfall informiert worden, so sein Pressebüro.

„Eine Tragödie dieser Art ist unvorstellbar“, sagte Bezirksstaatsanwalt Ron Freitas. „Es bricht uns das Herz, dass Menschen ums Leben gekommen sind, darunter auch Kinder aus unserer Gemeinde. Wir tun derzeit alles in unserer Macht Stehende, um den Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.“