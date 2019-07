29. Juli 2019, 07:03 Uhr Kriminalität Tote und Verletzte bei Schießereien auf US-Volksfesten

In den USA hat es auf zwei Volksfesten Schießereien gegeben.

Die Tatorte sind die Stadt Gilroy in Kalifornien sowie New York City.

Behördenangaben zufolge kamen dabei mindestens vier Menschen ums Leben.

Bei zwei Volksfesten in den USA sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Zum einen gab es auf einem Knoblauchfest in Gilroy, Kalifornien, eine Schießerei. Wie ein Vertreter des Stadtrats mitteilte, starben dort mindestens drei Menschen, zwölf trugen Verletzungen davon. Der Politiker betonte, dass es sich dabei bislang um vorläufige Opferzahlen handelte.

Zeugen berichteten von chaotischen und tumultartigen Szenen, als bei dem Festival Schüsse fielen. Angaben zu dem oder den Schützen oder zum Tatmotiv lagen zunächst nicht vor. Die Polizei von Gilroy warnte auf Twitter, dass die Gefahr noch nicht gebannt sei. Zahlreiche US-Politiker kondolierten den Familien der Opfer, auch Präsident Donald Trump meldete sich zu Wort.

Die Rede war von mindestens einem Schützen, der möglicherweise noch flüchtig ist. Berichten zufolge sei der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst, schrieb US-Präsident Trump am Sonntagabend auf Twitter. "Seid vorsichtig und passt auf!", appellierte er. Ein Augenzeuge sagte NBC Bay Area, eine Kugel habe seinen Kopf knapp verfehlt, und als er sich umdrehte, habe er zahlreiche Menschen rennen sehen. Ein anderer Zeuge sagte, der Schütze habe eine Art Tarnkleidung getragen. Die näheren Hintergründe des Vorfalls auf dem Gilroy Garlic Festival sind noch unklar.

Opfer zwischen 21 und 55 Jahren alt

Auch im New Yorker Stadtteil Brooklyn kam es bei einem Volksfest zu einer Schießerei. Behördenangaben zufolge kam dabei eine Person ums Leben, mindestens elf Menschen seien verletzt worden, einer davon sei in einem kritischen Zustand. Bei dem Toten handelt es sich um ein 38-Jährigen. Er starb Polizeiangaben zufolge an ein einem Kopfschuss. Die übrigen Opfer sind zwischen 21 und 55 Jahren alt. Es werde nach zwei mutmaßlichen Schützen gefahndet, die in den Vorfall am Vorabend verwickelt sein sollen. Die Ermittler konnten eine Waffe sicherstellen und vermuten Gangrivalitäten hinter der Bluttat.

Tausende Menschen hatten im Brooklyner Viertel Brownsville das beliebte alljährliche Festival Old Timers Event besucht, bei dem frühere und aktuelle Anwohner Musik machen. Die Menge war gerade im Begriff, sich zu zerstreuen, als nach Behördenangaben Schüsse aus einem Spielplatz in dem Park hallten, in dem das Event stattfand.