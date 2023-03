Polizisten in Spezialausrüstung sind am Donnerstagabend in Hamburg im Einsatz.

Bei Schüssen in einer Kirche im Norden Hamburgs sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung starben am Donnerstagabend sieben Menschen, mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", sagte ein Polizeisprecher.

Laut einem dpa-Reporter trugen die Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Nach Angaben der Polizei liegen keine gesicherten Informationen zu den Hintergründen oder dem Tatmotiv vor. Die Polizei hat nach eigenen Angaben auch noch keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter. "Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen", schrieb die Polizei auf Twitter.

"Im Moment ist die Lage soweit beruhigt", sagte ein Polizeisprecher. Streifenwagen mit Blaulicht sperrten den Tatort am Abend weiträumig ab. Streifenbeamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab.

Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer "extremen Gefahr". "Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche", hieß es in dem Text. Die Polizei sei gegen 21.15 Uhr telefonisch über die Schüsse informiert worden.

Eine besondere Einheit der Bereitschaftspolizei, die gerade in der Nähe war, sei in das Objekt gegangen und habe sogar auch noch einen Schuss gehört, so der Polizeisprecher weiter. Dabei sei auch eine Person aufgefunden worden. "Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist noch unklar."

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/ Mapcreator.io/OSM)

Welche Art von Veranstaltung in der Kirchengemeinde der Zeugen Jehovas abgehalten wurde, ist ebenfalls noch unklar. Der Polizeisprecher sagte: "Es sind mehrere Personen in dem Gebäude gewesen während der Veranstaltung."

Die Straßen am Tatort wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei bat: "Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie." Zudem sollte die Notrufnummer 110 nur im äußersten Notfall oder für relevante Beobachtungen genutzt werden.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich bestürzt gezeigt über die Schüsse. "Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd", schrieb Tschentscher am Donnerstagabend bei Twitter. "Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe." Tschentscher rief die Bürgerinnen und Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten.