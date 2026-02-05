Der Fußball des 1. FC Köln bietet derzeit nicht ausschließlich Grund zur Freude oder gar Rührung, weshalb dieser Moment vor dem Anpfiff der Freitagabendpartie gegen den VfL Wolfsburg in der vergangenen Woche umso freudiger und rührender wirken musste: Pascal K. bekommt das Stadionmikrofon in die Hand gedrückt und erklärt seinem sichtlich verdatterten Freund seine Liebe. Dann geht er auf die Knie und fragt, ob er ihn heiraten wolle. Ein Video, das der Effzeh davon auf Instagram gepostet hat, wurde bis Mitte der Woche fast vier Millionen Mal aufgerufen. Medien von Deutschland bis Australien haben über den fußballromantischen Antrag berichtet.