Glosse von Martin Zips

Neben der Insel Lummerland, der Zeitsparkasse, dem Steinbeißer Pjörnrachzarck und dem satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch gehört der Scheinriese zu den bleibenden, weil genialen literarischen Erfindungen des Kinderbuchautors Michael Ende (1929 - 1995). Scheinriese Herr Tur Tur, dem Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, in der Wüste begegnen, ist kein wirklicher Riese: Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in der aktuellen Haushaltsdebatte nun den regierenden Kanzler mit einem Scheinriesen verglichen. Tatsächlich wird die Metapher häufig bemüht, zuletzt etwa vom IG-Metall-Chef im Zusammenhang mit einem Angebot der Arbeitgeberseite oder von diversen Medien als Beschreibung von Elon Musk, Wladimir Putin oder der Deutschen Bank. Dabei wird den so Bezeichneten meist eine gewisse Böshaftigkeit unterstellt, was durch die Figur des Scheinriesen allerdings nicht gedeckt ist. Tatsächlich leidet Herr Tur Tur darunter, dass er den Menschen - zumindest aus der Ferne - große Angst einjagt. Wenn Dobrindt nun also den Kanzler einen Scheinriesen nennt, so bedeutet das eigentlich: "Ich fühle mit ihnen. Sie haben es wirklich nicht leicht." In der gleichen Debatte sagte Olaf Scholz übrigens, die Rede von Unionsfraktionschef Friedrich Merz habe ihn an "Alice im Wunderland" erinnert. In Lewis Carrolls Märchen wird eine angeblich riesenhafte Königin als winzige, lächerliche Spielkarte entlarvt - hier ist die Definition von Groß und Klein wesentlich eindeutiger.

Festzuhalten bleibt, dass sich Alexander Dobrindt (circa 1,80 Meter) durch seine Äußerung zwar womöglich auf die Seite von Friedrich Merz (circa 1,98 Meter) schlagen wollte, Kanzler Olaf Scholz (circa 1,70 Meter) aber in seinem Redebeitrag zeigte, dass die Kleinen im Gebrauch literarischer Bilder dann doch die Größeren sind.