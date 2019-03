4. März 2019, 20:33 Uhr Schauspieler Luke Perry ist tot

Luke Perry, bekannt geworden als Dylan McKay in der US-Serie "Beverly Hills, 90210", ist gestorben. Perry sei am Montagmorgen (Ortszeit) den Folgen eines schweren Schlaganfalls erlegen, berichtet das US-Promi-Portal tmz. Demzufolge habe der 52-Jährige seit vergangenem Mittwoch im künstlichen Koma gelegen. Vor kurzem hatte der Fernsehsender Fox angekündigt, ein Revival der Erfolgsserie aus den Neunzigern zu drehen. Perry selbst soll aber noch nicht zugesagt haben. In jüngerer Vergangenheit spielte er in der Netflix-Serie "Riverdale".