Schädel aus dem 3D-Drucker und Kriminaltechniker mit Knete - modernste Technologie trifft auf Handwerkskunst. So sollen mutmaßliche Opfer ihr Gesicht wiederbekommen. In Baden-Württemberg wurde die Methode nun erstmals an einer Polizei-Hochschule gelehrt.