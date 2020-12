Von Veronika Wulf

"Das Damengambit" ist die bisher erfolgreichste Miniserie auf Netflix. 62 Millionen Zuschauer haben allein im ersten Monat die siebenteilige Erzählung über das Waisenmädchen Beth Harmon angeschaut, das in den 50er-Jahren die Schachwelt erobert. Nicht in allen Szenen sind es die Hände der Schauspielerin Anya Taylor-Joy, die man in Großaufnahme sieht. Manchmal rückt auch Filiz Osmanodja, 24, die Figuren. Die deutsche Schachgroßmeisterin und Kaderspielerin in der Nationalmannschaft hat mit fünf Jahren von ihrem Vater Schach gelernt - und weiß, auf welche Feinheiten man in Filmszenen achten muss.