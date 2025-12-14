Weiß beginnt. Bauer e2 nach e4. Eine klassische Eröffnung. Manuel Álvarez an den schwarzen Figuren braucht keine Sekunde für die Antwort. Auch er zieht den Königsbauern und stellt ihn auf e5, dem weißen Bauern entgegen. Mit einer fließenden Bewegung tippt er auf die Schachuhr neben dem Brett.