Weiß beginnt. Bauer e2 nach e4. Eine klassische Eröffnung. Manuel Álvarez an den schwarzen Figuren braucht keine Sekunde für die Antwort. Auch er zieht den Königsbauern und stellt ihn auf e5, dem weißen Bauern entgegen. Mit einer fließenden Bewegung tippt er auf die Schachuhr neben dem Brett.
Spanien104 Jahre alt, aber kein bisschen matt
Lesezeit: 4 Min.
Manuel Álvarez ist der älteste registrierte Schachspieler der Welt, in seinem Club in Madrid sitzt er regelmäßig am Brett. Ein Treffen mit einem Mann, über den die Vereinskollegen sagen: Das Finale ist seine große Stärke.
Von Patrick Illinger, Madrid
