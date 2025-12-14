Zum Hauptinhalt springen

Spanien104 Jahre alt, aber kein bisschen matt

Lesezeit: 4 Min.

Gleich beginnt für Manuel Álvarez eine Partie Blitzschach, in der er erst ins Hintertreffen geraten wird. Aber dann ...
Gleich beginnt für Manuel Álvarez eine Partie Blitzschach, in der er erst ins Hintertreffen geraten wird. Aber dann ... (Foto: Patrick Illinger)

Manuel Álvarez ist der älteste registrierte Schachspieler der Welt, in seinem Club in Madrid sitzt er regelmäßig am Brett. Ein Treffen mit einem Mann, über den die Vereinskollegen sagen: Das Finale ist seine große Stärke.

Von Patrick Illinger, Madrid

Weiß beginnt. Bauer e2 nach e4. Eine klassische Eröffnung. Manuel Álvarez an den schwarzen Figuren braucht keine Sekunde für die Antwort. Auch er zieht den Königsbauern und stellt ihn auf e5, dem weißen Bauern entgegen. Mit einer fließenden Bewegung tippt er auf die Schachuhr neben dem Brett.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite