X Æ A-XVII, fünf Monate alt, Sohn von Tesla-Gründer Elon Musk und Sängerin Grimes, mag radikale Kunst. Das zumindest behauptet seine Mutter. Sie habe mit ihrem Sohn, den sie X ruft, schon den Antikriegsfilm "Apocalypse Now" und Ähnliches zusammen geschaut, erzählte die 32-jährige Kanadierin, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, der New York Times. "Auch Babys haben schon einen Geschmack", sagte sie in dem Interview. "Sie mögen manche Dinge und andere nicht." Daher halte sie nichts davon, den Sohn nur mit Kuscheltieren und Pastellfarben zu umgeben.

Scarlett Johansson, 35, US-Schauspielerin, hat einen neuen Beziehungsstatus. "Jost Married" genauer gesagt. Sie und ihr Verlobter, der US-Komiker Colin Jost, 38, haben am vergangenen Wochenende geheiratet. Die Mitteilung der Eheschließung erfolgte über den Instagram-Account der Wohltätigkeitsorganisation "Meals on Wheels" (Essen auf Rädern), zu deren Unterstützung Johansson aufrief. Die Feier habe coronakonform im kleinen Kreis stattgefunden. Die Hilfsorganisation teilte ein Foto von einer Staten-Island-Fähre, an deren Heck mit Photoshop ein Bündel Konservendosen gehängt wurde. Die Überschrift: "Jost Married".

Paul Rudd, 51, US-Schauspieler, hat Kekse verschenkt. Vor einem Wahllokal im New Yorker Stadtteil Brooklyn gesellte er sich im strömenden Regen zu Menschen, die in einer Schlange vor einer Multifunktionsarena anstanden, die derzeit als Wahllokal dient. Rudd dankte den Leuten mit Gebäck und mit Worten für ihre Stimmabgabe. Der Betreiber der Arena teilten auf Twitter Fotos von der Szene. Rudd sagte der Nachrichtenplattform Now This, man sollte es Wählern einfach machen und einen Tag von der Arbeit freigeben.