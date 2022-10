Von Nadeschda Scharfenberg

Es gibt ein einfaches Rezept, um die Apotheker-Kunden-Bindung zu stärken: den alljährlichen Wandkalender. Kalenderverlage bieten das Werbegeschenk in verschiedenen Ausführungen an, für 2023 zum Beispiel den Ruhepausenkalender mit Naturfotos und Sinnsprüchen, den Duftkalender mit parfümierten Rubbelfeldern oder den Heilpflanzenkalender mit Fotos eines gewissen Dr. Herbert Sauerbier. Apothekerinnen und Apotheker können per Fax bestellen, je mehr Kalender, desto günstiger der Stückpreis - und fertig ist das Gimmick für die erfreute Kundschaft.

So weit die Theorie. In der Praxis hält sich die Freude der Beschenkten in Grenzen, denn ein Kalender kommt selten allein. Der Energieversorger schickt einen Familienplaner, das Autohaus überrascht mit einem Autokalender, der Supermarkt serviert einen Rezeptekalender und so weiter. Mit all den Dingern ließe sich eine ganze Klo-Wand tapezieren, aber weil da schon das Poster mit den lustigen WC-Regeln hängt, landen sie erst auf dem Stapel mit den nie eingelösten Aktionsgutscheinen (Schnitzelpommes im Möbelhaus-Restaurant für 3,90 Euro!) und irgendwann im Altpapier.

Angesichts des Kalenderwahns, der jetzt im vierten Quartal wieder um sich greift, gebührt dem SC Freiburg ein dreifaches Olé. Der Fußball-Bundesligist hat seine Wandkalendertaktik umgestellt und praktiziert eine Art Vorwärtsverteidigung: Der Terminplaner, den bislang alle Mitglieder ungefragt zugeschickt bekamen, wird nur noch an Fans verteilt, die ihn aktiv einfordern. Für alle nicht gedruckten Exemplare spendet der Verein fünf Euro für den Breitensport in der Region. Und wer sich fragt, wo er jetzt die wichtigen Termine (31. Mai, Europa-League-Finale in Budapest) eintragen soll: SC-Freiburg-Spieltagsplaner gibt's als Abonnement fürs Handy.

Vorherige Folgen der Kolumne lesen Sie hier. Weitere gute Nachrichten finden Sie hier.