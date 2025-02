Gentlemen’s Clubs in London

Die meisten britischen Herrenvereine nehmen inzwischen auch Frauen auf. Doch der Savile Club in London hat beschlossen: Wir bleiben unter uns. Über einen Ort, an dem Männer noch ungestört Männer von gestern sein dürfen.

Von Alexander Menden

Wenn sich in Großbritannien irgendetwas seit Ewigkeiten nicht geändert hat, wird es eher selten mit Trägheit, Reformunwilligkeit oder Sexismus begründet, sondern meist mit einem lapidaren: „Das ist Tradition.“ Dazu gehören als unverrückbar geltende Institutionen das House of Lords und die Monarchie ebenso wie der sogenannte royal prerogative, das Recht der Regierung, in bestimmten Fällen ohne ausdrücklichen Parlamentsauftrag zu handeln.