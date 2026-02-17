Savannah Guthrie ist ein Nachrichten-Profi. Die amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin hat US-Präsidenten interviewt, über royale Hochzeiten und Olympische Spiele berichtet. Doch nun ist sie selbst zur Nachricht geworden. Ihre 84-jährige Mutter Nancy Guthrie ist seit Anfang Februar verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die allein lebende Frau mitten in der Nacht aus ihrem Haus in Arizona entführt wurde. Auch nach zwei Wochen gibt es keine heiße Spur, trotz Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen, und mehrerer Hilferufe ihrer Tochter. Erst am Sonntag flehte Savannah Guthrie die Entführer auf ihrem Instagram-Kanal an, dass es nie zu spät sei, das Richtige zu tun.