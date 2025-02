Französische Zöllner haben bei einer Routinekontrolle eines Expressgut-Lieferwagens an der italienischen Grenze neun große Saurierzähne entdeckt. Den Fund machten die Beamten an der Autobahn im südfranzösischen Menton, als sie stichprobenartig zwei der Pakete öffneten, die der Kurierdienst von Spanien nach Italien transportierte. Die Sendungen waren für italienische Privatpersonen in der Nähe von Genua und Mailand bestimmt.