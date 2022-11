In der Stadt Attendorn in Nordrhein-Westfalen soll ein Mädchen in seinem Zuhause festgehalten worden sein.

Ein acht Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, erklärte ein Sprecher. Man gehe davon aus, dass diese Personen dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, "am Leben teilzunehmen" - nicht am Kindergarten, nicht an der Schule und nicht am Spiel mit anderen Kindern.

Das Mädchen hat offenbar knapp sieben Jahre lang in dem Haus der Großeltern im Ort Attendorn gelebt, ohne es verlassen zu dürfen. Die Mutter hatte sich im Sommer 2015 aus Attendorn abgemeldet und als neuen Wohnort eine Adresse in Italien angegeben, schilderte der Fachbereichsleiter des Jugendamtes im Kreis Olpe den Fall. Offenbar habe die Mutter vermeiden wollen, dass ihre Tochter Umgang mit dem Vater habe, die Eltern sind getrennt. Dieser wandte sich ans Familiengericht, das 2016 das Sorgerecht für beide Elternteile bekräftigte.

Vor zwei Jahren und vor einem Jahr seien dann zwei Hinweise eingegangen, hieß es vom Jugendamt auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. "Wir sind dem sofort nachgegangen, aber es gab keine stichhaltigen Hinweise oder konkreten Anhaltspunkte, dass sich das Mädchen dort aufhielt." Man habe daher keine rechtliche Möglichkeit gehabt, das Haus der Großeltern zu betreten - das sei auch die damalige Einschätzung der Polizei gewesen. Auch der WDR hatte über die Hinweise berichtet.

Erst als sich im Juni 2022 ein Ehepaar ans Jugendamt wandte und angab, das Mädchen gesehen zu haben, habe man mit Hilfe von Bundesjustizministerium und italienischen Behörden herausgefunden, dass Mutter und Tochter nie in Italien gelebt hatten. Bei einer Hausdurchsuchung am 23. September stieß man schließlich auf das Kind.

Selbst die Nachbarn wussten nicht, dass Mutter und Kind im Haus lebten

Die Hintergründe sind noch unklar. Mutter und Großeltern machen nach Angaben der Ermittler von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch. Daher tappe man noch im Dunkeln, "was da möglicherweise in den Köpfen der Menschen vorgegangen ist", wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Zeugenvernehmungen im Umfeld seien auch noch nicht abgeschlossen. Man versuche "irgendwie die Motivlage" zu beleuchten.

Mutter und Großeltern werden Freiheitsberaubung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Attendorn liege auf dem Land, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Man denkt ja, die Sozialkontrolle funktioniert da noch", sagte er. Aber selbst die Nachbarn hätten nicht gewusst, dass Mutter und Kind im Haus gewesen seien.

Das Mädchen sei nun in einer Pflegefamilie untergebracht. Hinweise auf eine körperliche Misshandlung oder Unterernährung gebe es momentan nicht. "Allerdings haben wir die Situation, dass es die Außenwelt nicht gesehen hat", hieß es von der Staatsanwaltschaft. Der nächste Schritt sei eine Begutachtung des Kindes. Mit "hoher Wahrscheinlichkeit" wolle man zudem die Mutter begutachten lassen - und gegebenenfalls alle Beschuldigten.