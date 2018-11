1. November 2018, 10:55 Uhr Sauerland 16-Jähriger offenbar von 14-jährigem Mitschüler erwürgt

Der Junge habe die Tat gestanden, teilt die Polizei mit. Er habe zugegeben, den Jugendlichen in der Nähe des Schulgeländes getötet zu haben.

Ein vermisster Schüler ist am Mittwoch tot in einem Wald im Sauerland entdeckt worden. Nun hat ein Tatverdächtiger die Tat gestanden, teilten Ermittler in Olpe mit: Der 14-Jährige sei ein Freund und Mitschüler des Getöteten. Er habe inzwischen gestanden, den 16-Jährigen in der Nähe des Schulgeländes erwürgt zu haben.

Der Teenager war seit Dienstagmittag vermisst worden. Die Leiche war einen Tag später unweit des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden worden. Zeugenaussagen hätten die Ermittler zum Toten geführt, hieß es.

Wenige Stunden zuvor hatte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Der Jugendliche sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule hatte er zuvor geschwänzt.

Die Polizei hatte ein weites Areal abgesucht und das Umfeld des Jungen befragt, ihn aber zunächst nicht finden können. Medienberichten zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte und freiwillige Helfer an der Suche beteiligt.