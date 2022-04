In Sardinien holt eine 90-Jährige ihren Schulabschluss nach. Die restliche Klasse kann von ihr noch einiges lernen.

Von Friedrich Conradi

In Dolianova auf Sardinien sitzt neuerdings eine besondere Schülerin in der Bank einer Abendschule: Anders als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen kann Anunnziata Murgia auf ein langes, erfülltes Leben zurückblicken - die 90-Jährige ist längst in Rente. Und sie liebt es, zu lernen. Deshalb holt die Süditalienerin nun, nach mehr als 70 Jahren, ihren mittleren Schulabschluss nach. "Meine Klassenkameraden sind wie meine Enkelkinder," sagte Murgia dem Guardian.

Dass ihr Lieblingsfach Geschichte ist, verwundert kaum, zumal die Rentnerin einige Kapitel daraus selbst miterlebt hat: Sie sah die verheerenden Konsequenzen des Ersten Weltkrieges mit eigenen Augen, im Zweiten Weltkrieg musste sie die Schule abbrechen. Stattdessen lernte sie Nähen, wie so viele Frauen während des Krieges. Neben ihrem Beruf als Näherin bildete sie sich privat stets weiter, erzählt sie. Auch die Lehrkräfte an der Abendschule beschreiben sie als passionierte Schülerin, die sich aktiv am Unterricht beteiligt. Sie selbst sagt: "Ich werde alles geben."

Unterstützung erfährt die Seniorin auch von ihrer Klasse: Wenn es nach Schulschluss bereits dunkel ist, wird sie nach Hause begleitet. Zwar stürzte die 90-Jährige erst vor Kurzem, doch selbst das hielt sie nicht davon ab, zum Unterricht zu erscheinen. Bei so viel Eifer dürfte Murgia gute Chancen auf eine von Erfolg gekrönte Abschlussprüfung haben. Bis dahin wird sie ihren jungen Mitschülern ganz nebenbei eine wesentliche Lektion in Philosophie vermitteln: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

