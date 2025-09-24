Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, hat schon viele Skandale überstanden. Nun scheint ausgerechnet das Verhältnis zu Jeffrey Epstein ihr Lebensmodell zu ruinieren. Und das ihres Ex-Mannes gleich mit.

Von Alexander Menden

Sarah Ferguson, Herzogin von York, ist stets berüchtigt gewesen für ihren aufwendigen Lebensstil, inklusive ausgedehnter Shopping-Trips (gern auch per Flugzeug) und eines Heers von Angestellten. Das alles war nach ihrer Scheidung von Prinz Andrew im Mai 1996 kaum noch zu finanzieren. Aufgeben wollte die heute 65-Jährige es aber nicht. Und anscheinend war es ihr egal, wo das Geld dafür herkam.