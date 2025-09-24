Sarah Ferguson, Herzogin von York, ist stets berüchtigt gewesen für ihren aufwendigen Lebensstil, inklusive ausgedehnter Shopping-Trips (gern auch per Flugzeug) und eines Heers von Angestellten. Das alles war nach ihrer Scheidung von Prinz Andrew im Mai 1996 kaum noch zu finanzieren. Aufgeben wollte die heute 65-Jährige es aber nicht. Und anscheinend war es ihr egal, wo das Geld dafür herkam.
RoyalsHand in Hand in den Untergang
Lesezeit: 3 Min.
Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, hat schon viele Skandale überstanden. Nun scheint ausgerechnet das Verhältnis zu Jeffrey Epstein ihr Lebensmodell zu ruinieren. Und das ihres Ex-Mannes gleich mit.
Von Alexander Menden
Prinz Andrew:Ein weiterer Tiefpunkt
Ein Buch über Prinz Andrew mit Details über seine Verbindung zu Jeffrey Epstein erregt Aufsehen. Und wer glaubt, das Image des unbeliebtesten Mitglieds der Königsfamilie könnte nicht noch schlechter werden, wird überrascht sein.
Lesen Sie mehr zum Thema