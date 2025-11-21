Zum Hauptinhalt springen

Ex-RoyalsDie nächste Demütigung für Sarah Ferguson

Lesezeit: 2 Min.

„Niemand wird dieses Buch kaufen wollen“: Das öffentliche Ansehen von Sarah Ferguson hat zuletzt stark gelitten.
„Niemand wird dieses Buch kaufen wollen“: Das öffentliche Ansehen von Sarah Ferguson hat zuletzt stark gelitten. (Foto: Kin Cheung/AP)

Die frühere Ehefrau von Andrew Mountbatten-Windsor verliert nach dessen Degradierung neben ihren Schirmherrschaften und ihrem Herzogin-Titel auch ihre größte Einnahmequelle: Die Exemplare ihres neuen Kinderbuchs werden eingestampft.

Von Alexander Menden

Die beiden Häschen Flora und Fern haben viel Spaß beim Versteckspielen im Wald mit ihren Freunden. Aber dann verirrt Fern sich und landet schließlich in der großen Stadt. Findet er wieder nach Hause? Und werden ihm dabei Hilfe und Empathie zuteil werden?

Britische Royals
Der Ex-Prinz muss ausziehen

Andrew verliert durch den Epstein-Skandal seinen Prinzentitel und wird nach Sandringham ausquartiert. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson muss sich selbst eine Bleibe suchen. Es ist der endgültige Bruch mit Bruder Charles – und Thronfolger William.

SZ PlusVon Michael Neudecker

