Die beiden Häschen Flora und Fern haben viel Spaß beim Versteckspielen im Wald mit ihren Freunden. Aber dann verirrt Fern sich und landet schließlich in der großen Stadt. Findet er wieder nach Hause? Und werden ihm dabei Hilfe und Empathie zuteil werden?
Ex-RoyalsDie nächste Demütigung für Sarah Ferguson
Lesezeit: 2 Min.
Die frühere Ehefrau von Andrew Mountbatten-Windsor verliert nach dessen Degradierung neben ihren Schirmherrschaften und ihrem Herzogin-Titel auch ihre größte Einnahmequelle: Die Exemplare ihres neuen Kinderbuchs werden eingestampft.
Von Alexander Menden
Britische Royals:Der Ex-Prinz muss ausziehen
Andrew verliert durch den Epstein-Skandal seinen Prinzentitel und wird nach Sandringham ausquartiert. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson muss sich selbst eine Bleibe suchen. Es ist der endgültige Bruch mit Bruder Charles – und Thronfolger William.
