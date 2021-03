Von Alexander Menden

Seit die 33-jährige Sarah E. in London auf dem Nachhauseweg verschwunden ist, debattiert Großbritannien. In den Sozialen Medien schildern Tausende Frauen ihre Befürchtungen, wenn sie abends allein unterwegs sind. Die Sportreporterin Rachel Brookes twitterte etwa: "Jede Frau, die Du kennst, hat schon mal einen anderen Weg genommen. Jede Frau, die Du kennst, hat Schlüssel zur Selbstverteidigung in der Hand. Jede Frau, die Du kennst, hat schon mal so getan, als ob sie telefoniert. Jede Frau, die Du kennst, ist um die Ecke gebogen und dann losgerannt. Jede Frau, die Du kennst, hatte schon einmal Angst, während sie die Straße entlanglief."

Marketing-Expertin Sarah E. war am 3. März nach einem Treffen mit einer Freundin abends in London-Clapham zu Fuß aufgebrochen. Etwa 15 der 50 Gehminuten zu ihrem Haus in Brixton telefonierte sie mit ihrem Freund und verabredete sich mit ihm für den darauffolgenden Tag. Um 21.30 Uhr nahm die Sicherheitskamera eines Hauses sie auf, danach verliert sich ihre Spur.

Ihr Freund kontaktierte die Polizei am 4. März, als Sarah E. nicht zu der Verabredung erschien. Am 9. März wurde in Deal in der Grafschaft Kent ein Mann wegen des Verdachts der Entführung verhaftet. Es handelte sich bei dem 48-Jährigen um einen Beamten der Metropolitan Police, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung nicht im Dienst war. Am darauffolgenden Tag fand die Polizei in einem Waldstück bei Ashford, das ebenfalls in Kent liegt, die Überreste eines menschlichen Körpers. Ob es sich um Sarah E. handelt, wird derzeit noch untersucht. Der Polizist wird nun des Mordes verdächtigt, eine Frau wurde wegen möglicher Beihilfe in Gewahrsam genommen.

Polizist soll vorher schon aufgefallen sein

Wie inzwischen herauskam, ist es nicht das erste Mal, dass der Polizist auffällig wurde, er soll sich kürzlich unsittlich entblößt haben. Der Mann war zwischenzeitlich in einem Krankenhaus behandelt worden, weil er sich in Haft eine Kopfverletzung zugezogen hatte. Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick sagte, die Tatsache, dass es sich bei dem Verhafteten um einen Kollegen handele, habe "Schockwellen und der Wut" bei der Metropolitan Police ausgelöst. Sie kündigte eine umfassende Untersuchung durch die zuständige Behörde an, das "Independent Office for Police Conduct".

Derweil geht die Sicherheitsdebatte weiter. Fast jede junge Frau in Großbritannien gibt laut der UN-Organisation für Geschlechtergerechtigkeit (UN Women UK) an, schon einmal in der Öffentlichkeit sexuell belästigt worden. Die Labour-Abgeordnete Jess Phillips bezeichnete Gewalt gegen Frauen als "Epidemie", zu deren Bekämpfung mehr Ressourcen eingesetzt werden müssten.

Wahllose Angriffe auf der Straße seien zwar selten, so Phillips. Aber Gewalt an sich sei "kein seltenes Verbrechen". "Seit Sarah in der vergangenen Woche verschwand", erklärte die Frauenpolitische Sprecherin der Labour-Fraktion im britischen Unterhaus, "sind sechs Frauen und eine kleines Mädchen von einem Mann umgebracht worden." Die britische Regierung hat derweil ein Gesetz angekündigt, das helfen soll, Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzudämmen.