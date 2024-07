Sarah Connor, 44, Musikerin, fordert die Freilassung von Orcas und Delfinen aus sämtlichen Marineparks. Gemeinsam mit der Organisation Peta will die Sängerin erreichen, dass der Reisekonzern Tui Marineparks mit gefangenen Orcas aus seinen Urlaubsangeboten streicht. „Es ist nicht zeitgemäß“, sagte Connor der dpa. Sie habe die Wale bereits oft in freier Natur erlebt. „Dort schwimmen sie bis zu 200 Kilometer am Tag. In Gefangenschaft vegetieren sie in einem Aquarium vor sich hin, zeigen pathologische Verhaltensweisen, trauern, werden depressiv oder aggressiv und stellen dann häufig eine Gefahr für die Trainer dar.“ Der Appell der Sängerin lautet daher: „Besuchen Sie keine Wal- oder Delfinshows. Es ist Tierquälerei.“