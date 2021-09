Detailansicht öffnen (Foto: Ingo Wagner/dpa)

Nora Tschirner, 40, Schauspielerin, kommt wohl nicht als Weimarer "Tatort"-Kommissarin auf den Bildschirm zurück. "Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seit 2013 ermittelte sie als Kira Dorn mit Kollege Christian Ulmen in der Rolle als Lessing - bis dieser im Neujahrs-"Tatort" 2021 den Serientod starb. Ob nach diesem Fall für immer Schluss mit der jetzigen Besetzung und Weimar sei, war bis jetzt unklar. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) dankte Tschirner Anfang Januar für elf Fälle in gut sieben Jahren. "Den Fans versprechen wir: Thüringen bleibt MDR-Krimi-Standort!"

Sarah Connor, 41, Sängerin, hat schlechte Nachrichten für ihre Fans. Weil sie und eines ihrer Kinder positiv auf Corona getestet wurden, sagte die Pop-Sängerin ihr für den kommenden Tag geplantes Konzert ab. "Ich will nicht verzweifeln, auch, wenn mir heute Morgen kurz mal danach war!", sagt Connor in einem Video via Instagram zu ihren Fans. Sie sei zwar längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome. "Aber mein Herz ist platt. So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und UNS einfach den Stecker! Was soll ich sagen. Ich bin unendlich traurig, dass ich morgen nicht vor Euch stehen kann". Das Universum folge seinen eigenen Gesetzen, so Connor.

Lil Nas X , 22, US-Rapper, hat sich für das Cover seines neuen Albums als hochschwangerer Mann fotografieren lassen. Der Rapper postete am Donnerstag eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ihn mit einem nackten Babybauch zeigen. In einem weißen Umhang, mit Blumenstrauß und einem Kranz weißer Rosen auf dem Kopf kniet der Musiker dabei am Rand eines Pools. Dazu stellte er eine nachgestellte Ultraschall-Aufnahme, die statt Baby einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt. "Überraschung", schreibt der zweifache Grammy-Gewinner dazu. Er könne es kaum glauben, endlich die Ankunft seines "kleinen Freudenbündels" für den 17. September anzukündigen.