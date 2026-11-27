Sandra Hüller , 48, Schauspielerin, wurde von der Vogue modisch in die Kategorie „Jeder rote Teppich hasst es, wenn sie kommt“ einsortiert. Das klingt nicht sonderlich nett, ist aber als Kompliment gemeint: In seiner jüngsten Ausgabe kürte das US-Modemagazin die 55 bestangezogenen Promis des Jahres . Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Rangliste, sondern die Berühmtheiten werden in seltsam klingende Rubriken eingeordnet, deren Sinn sich höchstens auf den zweiten Blick erschließt. Besagte Kategorie, in der Hüller landete, lobt „großartige, wunderschöne Roben“. Die deutsche Schauspielerin wurde für ein Outfit gelobt, das sie bei den Filmfestspielen in Cannes trug: einen schwarzen, langen Rock mit Schleppe und eine auffällige Jacke aus weißen Federn mit schwarzen Spitzen. Die Vogue bezeichnet das Outfit als „Chanels Neuinterpretation eines Igels“.

Andreas Dahlmeier (links) mit Laudator Peter Schlickenrieder, einem ehemaligen Langläufer, bei der Aufnahme von Laura Dahlmeier in die Hall of Fame. Foto: Arne Dedert/dpa

Andreas Dahlmeier, 59, Vater der tödlich verunglückten Biathletin Laura Dahlmeier, hat eine Ehrung für seine Tochter entgegengenommen. Die Biathletin wurde posthum in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. „Meine Tochter hat mich geschickt, sonst wäre ich nicht gekommen“, sagte Andreas Dahlmeier bei der Feier in Frankfurt am Main. „Ich mache das gern für meine Tochter.“ Laura sei lieber in die Berge gegangen, habe eine schöne Skitour gemacht oder einen Biathlon-Wettkampf gewonnen, als zu einer Ehrung zu gehen. Sie habe „so viel reingepackt die ersten 30 Jahre, sensationell. Das, glaube ich, schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben“. Seine Tochter habe mit Freude gelebt und sei damit auch gegangen. Sie bleibe im Herzen gut erhalten. Die Doppel-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war am 28. Juli 2025 am Laila Peak in Pakistan tödlich verunglückt, sie wurde 31 Jahre alt. Bei dem Festakt in Frankfurt wurde ihrer mit einer Schweigeminute gedacht.

Foto:Johann Groder/Expa/APA/dpa

Arnold Schwarzenegger, 79, Kalifornier mit österreichischem Background, versorgt seine Enkelkinder mit alpenländischen Gewändern. „Ich habe ihnen Dirndl mit nach Hause gebracht, und meine kleinen Enkelkinder wollten sie gar nicht mehr ausziehen“, sagte der Schauspieler und ehemalige Gouverneur dem People-Magazin. Er habe kürzlich in München einen Trachtenladen besucht und seine Tochter Katherine in einem Videotelefonat nach den Größen ihrer drei Kinder gefragt. Seine beiden sechs und vier Jahre alten Enkelinnen trügen die Dirndl („traditional folk dresses“, Anmerkung der People-Redaktion) jeden Tag, sagte Schwarzenegger, „das war ein Volltreffer“. Seinem zwei Jahre alten Enkel habe er eine Lederhose gekauft, habe allerdings dessen Windel nicht bedacht: „Man muss zwei Größen größer nehmen, damit er reinpasst.“

Foto: Sven Hoppe/dpa

Elena Uhlig, 51, Schauspielerin, fühlt sich auf dem Abstellgleis. „Was weiß ich, wie lange ich en vogue bin? Ich bin 51“, sagte sie in der Sendung „Einfach Franzi“ mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. „Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt.“ Dabei könne sie viel. „In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich habe.“ Der Frauenanteil in Vorständen von DAX-Konzernen liegt aktuell bei knapp 30 Prozent.

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Georges, 35, Krokodil aus Südfrankreich, hat sich ungünstig verschluckt. Im Rachen des 4,50 Meter langen und 400 Kilogramm schweren Reptils sei ein Rinderknochen stecken geblieben, teilte der Krokodilzoo in Pierrelatte mit. Um das Tier davon zu befreien, musste die Tierrettungseinheit der Feuerwehr anrücken: Es galt, Georges einzufangen und zu fixieren. Die Sprecherin des Zoos sagte der Zeitung Le Parisien, man habe dem Krokodil ein Lasso ums Maul geworfen, ein Tuch über seinen Kopf gelegt und Pfleger hätten sich daraufgesetzt. „Dann war, schoben sie ihm ein Stück Holz ins Maul, um zu verhindern, dass er dieses schließt.“ Mit einer sehr langen Zange sei es den Tierpflegern während eines einstündigen Eingriffs dann gelungen, den Knochen zu entfernen. Die Feuerwehr, die Bilder der Aktion auf Facebook teilte, zog anschließend das Fazit: „Georges ist wieder fit und es geht ihm jetzt sehr gut.“