Von Titus Arnu

Spiegelbrille, Ziegenbart, Bandana auf dem Kopf, dicker blauer Wollpulli, Halsketten: Olli T. sieht aus wie der junge DJ Ötzi. Er steht aber nicht am Plattenteller einer Après-Ski-Bar, sondern an der Zapfsäule der Alpina-Tankstelle an der Dorfstraße von Samnaun. Früher hat der junge Mann als Barkeeper in der Gastronomie gearbeitet. Seit diesem Sommer ist er aushilfsweise Tankwart, nachdem ihn die Besitzer der Tankstelle, in deren Hotel er zuvor gearbeitet hatte, darum gebeten hatten. "Das ist jetzt halt eine andere Art der Betankung", sagt er.