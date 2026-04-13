Auf einem abgelegenen Parkplatz irgendwo in der Nähe von Leipzig stehen an diesem Tag im März 2023 ein paar Autos verstreut, es ist schon dunkel, niemand ist zu sehen. Auf dem Weg hierher haben Marlon und Danielle Sernow noch beim Discounter gehalten. Sie brauchten noch einen Sichtschutz, irgendwas, um die Scheiben des Autos zu verdecken. Obwohl sie bei dem Regen wahrscheinlich ohnehin niemand sehen würde. Sie warten.
Kinderwunsch von queeren Paaren„Ein Spender wollte vorher Fotos von mir sehen“
Lesezeit: 7 Min.
Danielle und Marlon Sernow wünschen sich Kinder. Doch als queeres Paar sind sie sich selbst überlassen, ihnen bleibt nur die private Samenspende. Eine teils erniedrigende Suche voll unangenehmer Kontakte mit Männern.
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