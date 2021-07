Von Michael Neudecker

Fußball ist bisweilen ein teurer Spaß, wenn man nur zuschauen will. Das gilt insbesondere für Spiele, die schon vorher als "historisch" eingestuft werden, was auf das Finale der Europameisterschaft in England auf jeden Fall zutrifft, jedenfalls aus Sicht der Engländer. Für das Spiel am Sonntag kosteten Tickets am Donnerstag, also nach dem Halbfinale, 1900 Pfund aufwärts, pro Karte natürlich.

Unter den 60 000 in Wembley werden am Sonntag auch Sam Astley, 24, aus Dudley bei Birmingham, und seine Freundin Beth Hill sein, allerdings ohne dafür bezahlt zu haben. Die Geschichte dazu erzählte Sam Astley am Freitag in praktisch allen britischen Medien, im BBC-Radio sagte er, begeisterter Fußballfan von Manchester United, natürlich sei der EM-Erfolg der Engländer einmalig. Aber manchmal gebe es Wichtigeres als Fußballspiele.

Sam hatte Tickets für das Halbfinale am Mittwoch, Beth hatte sie gewonnen, Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel inklusive. Aber Sam hatte sich vor einiger Zeit in einer Stammzellenspender-Datei angemeldet, nun bekam er die Nachricht, dass seine Spende gebraucht werden könnte, Termin: Donnerstag, am Mittwoch musste er zur Vorbereitung ins Krankenhaus. Sam verschenkte die Karten und ging zum Eingriff. Danach bedankte sich die Organisation, bei der er sich eingetragen hatte, gerührt auf Twitter. Gary Lineker, berühmter Ex-Fußballer, gab den Tweet an seine acht Millionen Follower weiter, und damit war Sam Astleys Noblesse eine virale Angelegenheit. Bald meldete sich ein EM-Sponsor bei ihm: Man habe hier zwei Tickets für ihn. Für das Finale.

