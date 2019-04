12. April 2019, 18:53 Uhr Salzgitter Tödlicher SEK-Einsatz

Das Sondereinsatzkommando der Polizei erschießt einen bewaffneten Mann - und findet in seiner Wohnung eine Leiche.

Nach einem tödlichen SEK-Einsatz in Salzgitter laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Am Donnerstagabend waren Polizeibeamte nach einem Notruf zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fredenberg gerufen worden. Dort hatte sich ein Mann verbarrikadiert, der die Beamten bedrohte. Spezialeinsatzkräfte (SEK) stürmten schließlich die Wohnung. Weil sie laut Polizei ebenfalls mit einer Waffe bedroht wurden, schossen sie auf den Mann, der daraufhin starb. Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes in einer benachbarten Straße, dort fand sie eine männliche Leiche. Derzeit werden der erschossene Mann und die in seiner Wohnung entdeckte Leiche der Polizei zufolge in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert.