Nach Protesten gegen einen Privattunnel will Wolfgang Porsche die historische Stefan-Zweig-Villa in Salzburg überraschend verkaufen. Mitsamt den Zufahrtsplänen, die ihm so viel Ärger einbrachten. Eine Interessentin gibt es schon.

Den Geschmack seiner Nachbarin hat Wolfgang Porsche nicht ganz getroffen. „Sehr glatt“ findet Doris Rüggeberg, was der Milliardär aus der historischen Villa neben ihrem Haus gemacht hat, oben auf dem Kapuzinerberg in Salzburg. Das Schlösschen, das sich einst verwunschen im Wald versteckte, die Fassade im zarten Gelb, sticht nun hervor. Ganz in Weiß. „Protzig“, sagt Rüggeberg am Telefon. „Es wirkt eher wie ein Hamburger Patrizierhaus, wenn man es positiv formuliert.“ Und negativ formuliert? „Wie so ein Sanatorium.“