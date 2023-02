Salma Hayek hätte gerne früher in einer Komödie mitgespielt, Ben Affleck verzieht bei den Grammys keine Miene, und Markus Söder bekommt eine Schelle.

Salma Hayek, 56, Schauspielerin, musste lange auf lustige Rollen warten. "Mein ganzes Leben wollte ich Komödien machen und die Menschen gaben mir keine Komödien", sagte sie dem GQ-Magazin. Erst ein Kollege hat sie für die von ihm geschriebene Komödie "Kindsköpfe" vor die Kamera geholt. "Ich konnte keine Rolle an Land ziehen, bis ich Adam Sandler getroffen habe, doch da war ich über 40!" Zuvor sei sie nur für einen bestimmten Typ gecastet worden. "Sie sagten: ,Du bist sexy, deshalb darfst du keinen Sinn für Humor haben'", so die Schauspielerin. "Es ist dir nicht nur verboten, schlau zu sein, du durftest in den 90ern auch nicht lustig sein." Zu der Zeit sei sie traurig gewesen, heute könne sie darüber lachen.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Markus Söder, 56, faschingsliebender Ministerpräsident von Bayern, bekommt eine Schelle. Im südbadischen Rust erhält der CSU-Politiker die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die Auszeichnung sollte bereits im vergangenen Jahr übergeben werden - die Veranstaltung im Europa-Park fiel aber wegen der Pandemie aus. Söder werde für seine schlagfertige, wortgewaltige Sprache ausgezeichnet, hatte die Vereinigung der Narrenzünfte mitgeteilt. Lobend erwähnt wird außerdem seine Vorliebe für das Maskieren und Kostümieren, er sei ein Faschings- und Karnevalsfreund.

Detailansicht öffnen (Foto: Bellocqimages/Imago/Cover-Images)

Ben Affleck, 50, Schauspieler, verzieht keine Miene. Fans beobachteten, dass Affleck bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles eher mittelmäßig viel Spaß hatte und mutmaßen auf Social Media, wo er wohl lieber gewesen wäre: Zu Hause auf der Couch? Beim Zahnarzt? Auf Fotos ist er neben seiner lächelnden Frau Jennifer Lopez, 53, zu sehen - mit eher neutralem Gesicht. Ein Videoschnipsel der Veranstaltung auf Twitter zeigt das Ehepaar, wie es kurz und ernst diskutiert, ehe sie bemerken, dass die Kameras auf sie gerichtet sind. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail meint verstanden zu haben, dass J.Lo ihn zurechtweist, er solle doch bitte freundlicher gucken.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Anna Adamyan, 26, Influencerin, erwartet einen "Goldjungen". "Nach vier Jahren, viel Schmerz und Tiefpunkten ist er jetzt in mir - unser persönlicher Goldjunge", schrieb Adamyan auf Instagram zu Fotos der Babyparty, bei der sie und ihr Mann Sargis das Geschlecht ihres Kindes erfuhren. Adamyan, die 2014 noch mit ihrem Geburtsnamen Wilken bei "Germany's next Topmodel" teilgenommen hatte, lässt ihre Follower seit Jahren an Versuchen einer künstlichen Befruchtung teilhaben. Sie hat außerdem Bücher über ihre Endometriose, eine Unterleibserkrankung, geschrieben. Anfang Dezember hatte sie bekanntgegeben, dass ihre letzte künstliche Befruchtung erfolgreich gewesen sei.

Detailansicht öffnen (Foto: Remko De Waal/dpa)

Amalia, 19, Prinzessin der Niederlande, hat offenbar im Erste-Hilfe-Kurs aufgepasst. Ihre ersten offizielle Staatsreise als zukünftige Thronfolgerin führte Amalia zusammen mit ihren Eltern König Willem-Alexander und Königin Máxima in die Karibik. Auf der zum niederländischen Königreich gehörenden Insel St. Martin, die 2017 vom Hurrikan Irma verwüstet wurde, nahm die königliche Familie an einer Katastrophenübung teil. Dabei unterstützte Amalia die Rettungskräfte und legte einem "Verletzten" eine Bandage an, berichtet die Illustrierte Bunte.