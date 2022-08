Von Sabine Maguire, Wuppertal

Er ist einer der beiden Männer, die den ehemaligen Innogy-Manager Bernhard Günther im März 2018 in einem Park in Haan bei Düsseldorf angegriffen und mit Säure übergossen haben. Davon ist die Zweite große Strafkammer am Wuppertaler Landgericht überzeugt. Wegen schwerer Körperverletzung wurde Nuri T. deswegen in einem Indizienprozess zu zwölf Jahren Haft verurteilt.