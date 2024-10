Liam Payne, früher Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction, ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestorben. Die Polizei in Buenos Aires bestätigte das mit einem Statement. Der britische Sänger starb gegen 17 Uhr Ortszeit. Liam Payne wurde 31 Jahre alt.

Die argentinischen Zeitungen La Nación und Clarin berichteten, dass die Polizei zunächst einen Notruf erhalten habe, in dem es um einen aggressiven Mann ging, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Alberto Crescenti, Leiter des städtischen Rettungsdienstes, sagte dem argentinischen Fernsehsender Todo Noticias, dass Payne schließlich in einen Innenhof des Hotels gefallen sei. Einige Minuten später traf ein Notfallteam ein und bestätigte den Tod des Mannes, der später als Liam Payne identifiziert wurde.

Hunderte Fans trauern vor dem Hotel in Buenos Aires

Durch seinen Sturz erlitt Payne tödliche Verletzungen. „Es gab keine Möglichkeit, etwas zu unternehmen“, sagte Crescenti. Crescenti teilte Todo Noticias mit, dass die Behörden die Umstände von Paynes Tod untersuchen und eine Autopsie vornehmen würden.

Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht haben sich Hunderte Menschen vor dem Hotel versammelt. Auf Fotos ist zu erkennen, wie sie, teils in Tränen aufgelöst, um den Star trauern, und Kerzen anzünden. Andere dokumentieren das Geschehen vor dem Hotel mit ihren Smartphones.

Fans stellen Kerzen vor dem Hotel auf, in dem Liam Payne stürzte. (Foto: Agustin Marcarian/REUTERS)

Payne war 16 Jahre alt, als er 2010 Teil von One Direction wurde, einer Band, die durch die britische Reality-Show The X Factor zusammengestellt worden ist. In den Folgejahren war die Band mit Songs wie „What makes you beautiful“ weltweit und besonders bei jungen Frauen erfolgreich, bis sie im Sommer 2015 eine Pause ankündigte und sich schließlich auflöste. Payne und seine ehemaligen Bandkollegen, darunter auch der Sänger Harry Styles, gaben damals an, sich auf Solokarrieren konzentrieren zu wollen. Liam Payne hatte am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht.

Payne arbeitete in den vergangenen Jahren selbst weiter als Sänger und Komponist. Im Mai 2017 veröffentlichte er seine erste Solo-Single „Strip That Down“, die unter anderem Platz drei der britischen Single-Charts und Platz zehn der US-amerikanischen Billboard Hot 100 erreichte. 2019 erschien sein Debut-Album „LP1“.

Seither räumte Payne öffentlich immer wieder Probleme mit seiner mentalen Gesundheit ein, die er auch mit seiner intensiven Zeit bei One Direction in Verbindung brachte. In mehreren Interviews sprach er über dunkle Zeiten, Probleme mit Alkohol und Therapien. 2024 veröffentlichte Payne seinen letzten Song „Teardrops“, der von Fans schon in den ersten Stunden nach Bekanntwerden seines Todes als Begleitmusik für Abschiedsvideos in den Sozialen Medien verwendet wird.

Zuletzt waren Payne und sein Privatleben wieder verstärkt in den Fokus sozialer Netzwerke geraten, nachdem Paynes Expartnerin ihm öffentlich toxisches Verhalten und Stalking vorgeworfen und rechtliche Schritte gegen den Sänger eingeleitet hatte.

Liam Payne, ursprünglich aus Wolverhampton in England, lebte zuletzt in den USA. Er hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.