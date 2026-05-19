Zum Hauptinhalt springen

Sachsen-AnhaltDer Nachbar mit der Selbstschussanlage

Lesezeit: 6 Min.

Auf diesem Grundstück hat Andreas M. gelebt, soll Waffen gehortet und eine Selbstschussanlage scharf gestellt haben.
Auf diesem Grundstück hat Andreas M. gelebt, soll Waffen gehortet und eine Selbstschussanlage scharf gestellt haben. Constanze von Bullion

In einem Dorf in Sachsen-Anhalt soll sich eine Frau durch die selbstgebaute Falle ihres Nachbarn verletzt haben. Im Ort kennen sie „den Wutz“ schon lange. Ein Besuch in einer Welt, in der viele nichts mehr vom Staat erwarten.

Von Constanze von Bullion

Der Weg zu dieser Maschine führt durch eine Oase, vorbei an Zierlauch und blühenden Bartnelken. Ein sorgsam gejätetes Beet reiht sich hier ans nächste, denn in ihrem Garten nimmt sie die Dinge genau, sagt die Besitzerin. Nur. Na ja. Nebenan sieht die Sache etwas anders aus.

Zur SZ-Startseite

Sprengstoffvergehen
:„Die Gegenstände wären geeignet gewesen, das ganze Haus zum Einsturz zu bringen“

200 Kilo Pyrotechnik im Schlafzimmer, dazu Kugelbomben und verbotene Böller – in Berlin soll ein Geschäftsmann mit seinen Söhnen lebensgefährliche Feuerwerkskörper verkauft haben. Und es gibt weitere Vorwürfe.

SZ PlusVon Constanze von Bullion

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite