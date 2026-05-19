Der Weg zu dieser Maschine führt durch eine Oase, vorbei an Zierlauch und blühenden Bartnelken. Ein sorgsam gejätetes Beet reiht sich hier ans nächste, denn in ihrem Garten nimmt sie die Dinge genau, sagt die Besitzerin. Nur. Na ja. Nebenan sieht die Sache etwas anders aus.