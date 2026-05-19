Der Weg zu dieser Maschine führt durch eine Oase, vorbei an Zierlauch und blühenden Bartnelken. Ein sorgsam gejätetes Beet reiht sich hier ans nächste, denn in ihrem Garten nimmt sie die Dinge genau, sagt die Besitzerin. Nur. Na ja. Nebenan sieht die Sache etwas anders aus.
Sachsen-AnhaltDer Nachbar mit der Selbstschussanlage
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In einem Dorf in Sachsen-Anhalt soll sich eine Frau durch die selbstgebaute Falle ihres Nachbarn verletzt haben. Im Ort kennen sie „den Wutz“ schon lange. Ein Besuch in einer Welt, in der viele nichts mehr vom Staat erwarten.
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