2. Oktober 2018, 06:23 Uhr Sachsen-Anhalt Jugendliche attackieren und verletzen Journalisten

Der freie Mitarbeiter einer Zeitung wird einem Bericht zufolge von drei jungen Männern beleidigt. Später greifen sie ihn an und zeigen den Hitlergruß. Nun liegt der Mann im Krankenhaus.

Der Vorfall trug sich dem Naumburger Tageblatt zufolge schon am Freitagabend zu, als der freie Mitarbeiter der Zeitung nach einem Einkauf in sein Auto steigen wollte. Offenbar standen drei Jugendliche vor ihm, einer spuckte auf sein Fahrzeug und machte eine obszöne Geste in die Richtung des Mannes.

Dem Bericht der Zeitung zufolge wollte dieser die Jugendlichen daraufhin zur Rede stellen und lief ihnen hinterher. Als er sie erreichte, schlug ihm einer von ihnen in den Bauch, ein anderer zeigte den Hitlergruß. Erst in seinem Auto bemerkte der Mann, dass er im Bauchraum blutete. Offenbar hatte ihn einer der Jugendlichen mit einem Messer attackiert. Doch erst nachdem er zuhause angekommen war, alarmierte der 59-Jährige die Polizei.

Im Krankenhaus, wo der Mann inzwischen liegt, wurde später eine sechs Zentimeter tiefe Schnittwunde festgestellt, Organe wurden keine verletzt. Dem Bericht zufolge laufen bei der Polizei die Ermittlungen nach den Tätern.