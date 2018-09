9. September 2018, 14:33 Uhr Sachsen-Anhalt 22-Jähriger stirbt nach Streit - Zwei Afghanen vorläufig festgenommen

Blumen stehen an einem Baum auf dem Spielplatz, an dem ein 22-Jähriger ums Leben gekommen ist.

In Köthen in Sachsen-Anhalt ist ein 22-jähriger Deutscher nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern gestorben.

Zwei Männer aus Afghanistan wurden als Verdächtige festgenommen, teilte die Polizei mit.

Über den Hintergrund des Konflikts ist noch wenig bekannt.

Nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes in Köthen in Sachsen-Anhalt sind zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Gegen die beiden Afghanen bestehe der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zum Sonntag. Die Umstände des Todesfalls sind bislang unklar. Die Befragungen und Ermittlungen dauern an, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt.

Anlass und konkrete Umstände des Geschehens seien derzeit noch nicht bekannt. Zuerst hatte die Tageszeitung Welt über den Fall berichtet. Demnach soll es auf einem Spielplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Afghanen und zwei Deutschen gekommen sein. In deren Folge sei einer der beiden Deutschen gestorben. Als Todesursache sei eine Hirnblutung festgestellt worden, berichtet die Zeitung. Eine Obduktion am Sonntagnachmittag soll weitere Erkenntnisse liefern.

Die Nachrichtenagentur dpa hingegen berichtet von einem Streit zwischen drei aus Afghanistan stammenden Männern und einer Frau. Gegenstand des Streits soll die Frage gewesen sein, von wem die Frau schwanger sei. Dann erst seien die beiden Deutschen hinzugekommen.

Der Welt zufolge sei die Polizei wenige Minuten danach am Ort des Geschehens gewesen. Zwei Afghanen seien festgenommen worden. Der 22-Jährige sei zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo ihn sein Bruder aufsuchte. Bei diesem Bruder handelt es sich der Welt zufolge um einen vorbestraften rechtsextremen Intensivtäter.

Anmerkung der Redaktion In der Regel berichtet die SZ nicht über ethnische, religiöse oder nationale Zugehörigkeiten mutmaßlicher Straftäter. Wir weichen nur bei begründetem öffentlichen Interesse von dieser im Pressekodex vereinbarten Linie ab. Das kann bei außergewöhnlichen Straftaten wie Terroranschlägen oder Kapitalverbrechen der Fall sein oder bei Straftaten, die aus einer größeren Gruppe heraus begangen werden (wie Silvester 2015 in Köln). Ein öffentliches Interesse besteht auch bei Fahndungsaufrufen oder wenn die Biografie einer verdächtigen Person für die Straftat von Bedeutung ist. Wir entscheiden das im Einzelfall und sind grundsätzlich zurückhaltend, um keine Vorurteile gegenüber Minderheiten zu schüren.

Politiker mahnen zur Besonnenheit

Politiker und Kirchenvertreter haben zur Besonnenheit aufgerufen. "Ich kann nur hoffen und appellieren, dass nicht Gewalt mit Gewalt quittiert wird", sagte der Köthener Kreisoberpfarrer Lothar Scholz in der Nähe des Spielplatzes, dem Ort des Geschehens. "Wir sind betroffen, was hier geschehen ist."

Der Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), sagte: "Wir gehen davon aus, dass der deutsche Rechtsstaat Recht walten lässt. Wir wissen aber noch nicht genau, was passiert ist." Der Landrat sagte mit Blick auf die Ausschreitungen in Chemnitz, die Aufeinanderfolge von Chemnitz und Köthen "ist für uns schlecht". Er betonte, die Bundesregierung müsse sich überlegen, wie sie die Migration insgesamt gestalten wolle.

Auf dem Spielplatz, an dessen Rand die Auseinandersetzung geschah, legten am Sonntag zahlreiche Bürger, Politiker und Kirchenvertreter Blumen nieder und stellten Kerzen auf.