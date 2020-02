In Pforzheim in Baden-Württemberg ist in der Nacht ein Baum auf ein Haus gestürzt.

Umgestürzte Bäume, Stromausfälle, anullierte Flüge und Züge und geschlossene Schulen. Das Orkantief Sabine hat am Sonntag und Montag in Deutschland seine Spuren hinterlassen - und ist mittlerweile weiter gezogen. Doch auch am Dienstag bleibt es stürmisch. Im Süden meldeten die Einsatzstellen der Polizei in der Nacht noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume. In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern waren die Einsatzkräfte noch mit auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle beschäftigt.

Die Bahn will ihren Fernverkehr am Dienstagmorgen ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen - am Vormittag seien einzelne Probleme aber nicht zu vermeiden, heißt es. Im Regionalverkehr werde es vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zunächst noch Einschränkungen geben, sagte ein Bahnsprecher in der Nacht. Auch auf hessische Strecken waren in der Nacht erneut Bäume gestürzt - hier seien vereinzelt Einschränkungen zu erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es in den nächsten Tagen stürmisch bleibt. Am Dienstag sei mit Schauern sowie mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen. Im Alpenvorland und in Hochlagen sind demnach sogar orkanartige Böen möglich. Die Nordseeküste stellte sich auf Sturmfluten ein.

In Hamburg überschwemmte die Elbe am Montagabend den Fischmarkt und angrenzende Straßen, mehrere Autos konnten rechtzeitig abgeschleppt werden. Für den frühen Dienstagmorgen wird eine weitere Sturmflut erwartet. Der Hafen in Wyk auf Föhr sei übergelaufen und zum Fähranleger komme man derzeit auch nicht, sagte eine Mitarbeiterin. Auch an den Sylter Stränden nagten die Fluten. Auf den Halligen hieß es "Land unter". Auch am Dienstag kommt es wegen der erwarteten erhöhten Hochwasserstände zu Behinderungen im Fährverkehr nach Amrum und Föhr. Einige Überfahrten am Mittag und Nachmittag fallen aus sowie die Verbindungen zu den Halligen.

Mehrere Menschen wurden bei sturmbedingten Unfällen verletzt

Am Sonntag und Montag wurden mehrere Menschen bei sturmbedingten Unfällen verletzt - im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren es dem Landesinnenministerium zufolge 13 Menschen. Auch aus anderen Bundesländern wurden Verletzte gemeldet - zum Beispiel aus dem Saarland. Dort schwebte eine Frau am Montagnachmittag noch in Lebensgefahr.

In anderen Ländern Europas hat das dort genannte Orkantief "Ciara" mindestens sechs Menschen das Leben gekostet und zu zahlreichen Stromausfällen geführt. Für Teile Nordenglands und Schottlands erwarten Meteorologen Schnee und Blizzards. Es bleibe sehr unbeständig, teilte die dortige Wetterbehörde mit.