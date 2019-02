6. Februar 2019, 18:46 Uhr Saarland Leiche stellt sich als Puppe heraus

Eine Gummipuppe hat auf einem Autobahnrastplatz im Saarland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau hielt die lebensecht gestaltete Sexpuppe für eine nackte Frauenleiche, wie die Polizei in Sankt Wendel mitteilte. Demnach sah die Frau am Rande eines Rastplatzes an der A 62 bei Freisen die Puppe liegen, mit verdrehten Armen und Beinen, und rief die Polizei. Diese nahm die Puppe mit und entsorgte sie auf einem Wertstoffhof.