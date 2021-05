Was macht eigentlich Heimatminister Horst Seehofer? Er spült endlich das Saarland an die Spitze.

Von Oliver Klasen

Saarländerinnen und Saarländer lieben das Saarland. Klar, das ist ein Satz wie: Wasser ist nass. Aber Achtung, die Saarländerinnen und Saarländer lieben das Saarland messbar mehr als die Nordrhein-Westfälinnen (sagt man das so?) und Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen lieben. Wer sich immer schon gefragt hat, was Horst Seehofer in seiner Funktion als Heimatminister so macht, hier ein Tätigkeitsnachweis: Sein Haus hat nämlich die Studie zur Heimatverbundenheit in Auftrag gegeben, und die spülte das Saarland an die Spitze. Ei jo, do guggschde, sagt der Saarländer, was auf Hochdeutsch so viel bedeutet wie: Hab ich es dir gleich gesagt!

"Äm Schönschde isses dahemm", sagen die Menschen im Saarland. Erste Lektion Saarländisch übrigens: Dort, wo sonst ein s oder ein ch gesprochen wird, spricht man im Saarland ein sch, also Milsch oder Schina statt Milch und China. Saarländerinnen und Saarländer verlassen ihr Bundesland nur, wenn es absolut sein muss. Wenn sie in Luxemburg tanken oder in Frankreich Wein kaufen wollen. Wenn sie Minister in Berlin werden (Heiko Maas) oder der Lieben wegen (auch Heiko Maas) oder aus beiden Gründen (auch Heiko Maas).

Am liebsten aber stehen sie im Garten, blicken auf den sich an einer Kette drehenden Grillrost (Schwenker) und warten, bis das Schweinenackensteak (ebenfalls Schwenker) fertig gebruzzelt ist. Ihr kleines Fleckchen Land, das dem Rest der Republik nur als Größenvergleich dient, wenn wieder irgendwo ein Öltanker leck geschlagen ist, ist für die Saarländerinnen und Saarländer eben: das Maß aller Dinge!

