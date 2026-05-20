Es hätte ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag sein können für Christoph J. Gegen 8.25 Uhr, so schildert es die Staatsanwaltschaft in der Anklage, erreichte der Gerichtsvollzieher im vergangenen November das Gebäude, in dem er eine Wohnung räumen sollte. Ein Mehrfamilienhaus im saarländischen Bexbach. J. klingelte zweimal, lief die Treppe nach oben, ins rechte Obergeschoss, wo ihm Kai Uwe M. die Tür öffnete. Der Bewohner wehrte sich, behauptete, er sei nicht über die Räumung informiert worden, sagte, er habe Angst, obdachlos zu werden und zu erfrieren.