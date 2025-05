(Foto: Daniel Cole/REUTERS)

Asap Rocky, 36, Rapper, hat offenbar politische Ambitionen. „Ich sollte der Bürgermeister sein“, sagte er dem Branchenblatt Variety und meinte damit Bürgermeister der Stadt New York. Er könne es kaum erwarten, das Leben in der Stadt zu verbessern. „Ich meine es verdammt ernst“, sagte Asap Rocky weiter. Der Musiker und die Sängerin Rihanna, 37, erwarten ihr drittes Kind, wie an ihrem offensichtlichen Babybauch bei der Met-Gala zu sehen war. Die beiden kamen getrennt und nahmen jeweils Glückwünsche zur Schwangerschaft entgegen. Sie haben bereits zwei Kinder.

(Foto: Richard Shotwell/Invision via AP)

Meghan, 43, Herzogin von Sussex, hat einen Fixstern, um den sich alles dreht. „Unser Sohn. Unsere Sonne“, schrieb sie aus Anlass des Geburtstags ihres Sohnes Prinz Archie zu einem Foto, das sie auf Instagram teilte. „Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag an Archie!“ Auf dem Foto ist der Junge von hinten zu sehen, wie er in einem gestreiften Schlafanzug an einem Geländer steht und bei Sonnenuntergang aufs Meer schaut. Sein Kopf deckt sich fast mit der Sonne. „Vielen Dank für all die Liebe, Gebete und herzlichen Wünsche für unseren süßen Jungen. Er ist sechs! Wo ist nur die Zeit geblieben?“, schrieb die Frau von Prinz Harry, 40, weiter.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Guido Cantz, 53, Katholik und Komiker, rechnet mit einem konservativen neuen Papst. „Ich glaube, nach dem eher liberalen Papst Franziskus macht die katholische Kirche jetzt wieder einen Schritt zurück“, sagte der praktizierende Katholik der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst würde einen liberalen Papst bevorzugen, der den Kurs der Öffnung fortsetzt. Seine Antwort als Komiker ist eine andere: „Dann hoffe ich auf einen Clou: dass Kardinal Woelki in Rom das Rennen macht“, sagte Cantz. „Dann hätten die Kölner gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Ein Kölner wäre Papst – und Woelki weit weg vom Dom.“ Erzbischof Rainer Maria Woelki hat in seinem Heimatbistum stark an Rückhalt verloren, ist aber einer der 133 Kardinäle, die von diesem Mittwoch an in der Sixtinischen Kapelle den neuen Papst wählen.