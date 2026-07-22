Ryan Gosling , 45, Schauspieler, reibt sich die Hände. Vor zehn Jahren hatte er alle Hände voll zu tun, gemeinsam mit Emma Stone , 37, in dem Filmmusical „La La Land“ zu spielen und zu tanzen. Doch bei einer Sache blieben ihm die Hände gebunden, obwohl sie ihn seitdem gestört hat: Auf dem Filmplakat war seine Hand leicht abgeknickt zu sehen – was komisch aussah und ihm den Namen „La La Hand“ einbrachte. Nun hat das Studio Lionsgate Hand angelegt und das Filmposter mit „einer kleinen Änderung“ erneut veröffentlicht: Goslings Hand zeigt nun – wie die von Emma Stone – nach oben. Zum zehnten Jahrestag von „La La Land“ kommt der Film Mitte August zurück in die US-Kinos. Er war für 14 Oscars nominiert und gewann sechs, darunter für Regie und die beste Hauptdarstellerin, Stone.

Felix Hörhager/dpa

Lisa Müller, 36, Dressurreiterin, zeigt sich mit neuer Begleitung beim Sommerempfang des bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim. Der Mann an ihrer Seite ist jedoch kein neuer Partner, sondern ihr bester Freund Michael James Murphy, E-Commerce Spezialist. Sieben Wochen nach der Trennung von Fußballstar Thomas Müller, 36, nach fast 17 gemeinsamen Jahren schlägt Müller neue Wege ein: sportlich mit Turnieren quer durch Europa, aber auch politisch. Der Münchner Abendzeitung sagte sie: „Es sind weiterhin viele – ich nenne es mal Praktika, es sind ja eigentlich keine Praktika – viele Besuche im Landtag oder bei anderen Politikern geplant.“ Sie war bereits im vergangenen Jahr der CSU beigetreten.

Bill und Tom Kaulitz (Mitte) Philipp von Ditfurth/dpa

Bill Kaulitz, 36, Tokio-Hotel-Sänger, denkt noch heute an queerfeindliche Übergriffe in seiner Jugend. „Damals gab es Situationen, in denen mir die Hose runtergezogen wurde oder mir im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst wurde“, sagte er im Interview mit dem Stern, zusammen mit seinem Bruder Tom Kaulitz, 36. Dabei sei es darum gegangen, sein Geschlecht zu identifizieren. „Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt.“ Den Schmerz trage er bis heute mit sich, sagte Kaulitz. Er könne nun vor allem wegen seines Umfelds in seiner Wahlheimat Los Angeles über jene Übergriffe sprechen. „Weil ich ein anderes Selbstbewusstsein habe, das es mir ermöglicht, meinen Schmerz von damals einzuordnen. Vielleicht sogar zu vergessen.“ Auch müsse er sich der Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen im Alltag – etwa in der U-Bahn oder dem Supermarkt – nicht mehr aussetzen. „Ich kann heute mit meinen Haaren und meinen ‚Penisschuhen‘ hier sitzen, weil ich weiß, dass ich mich wehren kann. Aber ich weiß, dass das für viele andere nicht die Realität ist.“

Vianney Le Caer/Invision/AP

Brooklyn Beckham, 27, Model, und Nicola Peltz, 31, Schauspielerin, teilen sich auch schwer Teilbares. Beckham postete in seiner Instagram-Story ein Foto, das die Beine der beiden auf einem Laufband zeigt. In Sportschuhen und Sporthose. „Yup, wir machen alles zusammen“, steht dabei. Beckham und Peltz sind seit 2022 verheiratet. Brooklyn Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham, hat Anfang dieses Jahres öffentlichkeitswirksam mit seinen Eltern gebrochen. Er warf ihnen vor, vor allen anderen Dingen auf die Marke Beckham fixiert zu sein.