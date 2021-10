Flugzeugabsturz in Russland: Das Wrack der Let L-410 Turbolet nahe der Stadt Menselinsk.

Beim Absturz eines Kurzstrecken-Flugzeugs in der russischen Republik Tatarstan sollen laut Medienberichten 16 Menschen ums Leben gekommen sein. An Board waren Fallschirmspringer.

Beim Absturz eines Kurzstrecken-Flugzeugs in der russischen Republik Tatarstan sind russischen Medienberichten zufolge 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Katastrophenschutzministerium erklärte laut einem Bericht der Agentur RIA, dass 23 Menschen an Bord gewesen seien. Die russischen Nachrichtenagentur Interfax hatte zuvor von 19 Toten berichtet.

An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Das russische Zivilschutzministerium bestätigte der Agentur Interfax zufolge den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs Let L-410 Turbolet nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk.

Sieben Menschen seien lebend aus dem Wrack geborgen worden.

In den sozialen Netzwerken waren Bilder des Wracks in einem Stapel aus Holzstämmen zu sehen. Demnach krachte die Maschine in der Nähe eines Dorfes auf den Boden. Helfer berichteten, das Flugzeug sei in Brand geraten, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Als Absturzursache wurde technisches Versagen vermutet, weshalb sich der Pilot eine Notlandung versucht habe.

Die Absturzstelle liegt 290 Kilometer östlich der Republikhauptstadt Kasan. In Russland sind in diesem Jahr bei mehreren Unglücken in der Luftfahrt bereits Dutzende Menschen gestorben. Gründe sind oft Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften, veraltete Technik oder menschliches Versagen.