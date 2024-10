Von Silke Bigalke, Moskau

Die größte Wildkatze der Welt lebt in Russland, Wladimir Putin ist stolz darauf. Jeden Herbst lässt er den „Tag des Tigers“ feiern, dieses Jahr mit aufblasbarem Riesentiger in Wladiwostok und einer Art Kostümumzug, alle Teilnehmer kamen gestreift. Putin kam nicht persönlich, sondern schickte am Sonntag ein Grußwort in den Fernen Osten. Die Population des Amurtigers, so der Präsident, wachse jedes Jahr. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Der Tiger ist für den Kreml jedenfalls Symbol für die Weite und Stärke Russlands, seinen Schutz hat Putin längst verstaatlicht. Nachrichten über den russischen Tiger sollen gute Nachrichten sein.