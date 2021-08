Von Moritz Geier

"Nur das Alter ist jung, ach! und die Jugend ist alt", so hat der alte Schiller mal über die jüngere Generation gelästert. Die Chiller und Lauchs waren ihm vermutlich einfach nicht mehr stürmend und drängend genug. Gefallen hätte ihm also ganz sicher folgende Geschichte.

Der russische Surfer Max Timukhin hat auf Instagram gerade ein Video veröffentlicht, das in seiner Heimat höchste Aufmerksamkeit erfährt. Es zeigt einen älteren Herrn, weißes Haar, opafarbene Jacke und Schirmmütze, er steht in aerodynamischer Pose auf einem Skateboard und schlingert in Schlangenlinien und beachtlichem Tempo durch Sankt Petersburg. Igor skate schon seit 1981, schrieb Timukhin unter das Video. Russischen Medien schilderte er, wie er den 73 Jahre alten Rentner zufällig sah und ihm sein eigenes, vermeintlich moderneres Skateboard anbot. "Alles Unsinn", habe der gesagt. Er habe ein besseres.

Das wirklich Schöne an dem Video aber ist, dass es womöglich einen Blick in die Zukunft offenbart. 2060 soll ja die Lebenserwartung schon 20 Jahre höher liegen als Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Welt wird also irgendwann so aussehen wie in dem Werbespot eines deutschen Versicherers, der mal mit skatenden und Graffiti sprayenden Opas und auf Partys knutschenden Omas für seine Altersvorsorge warb. Und wem diese Vorstellung so fremd erscheint wie manch jungen Leuten der Sturm und Drang, dem spricht vermutlich jene klare Zeile aus der Seele, die ein Nutzer unter das Video setzte. "Gott", schrieb er, "ich wünschte, ich hätte mit 73 solche Kniegelenke".

